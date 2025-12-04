Stellenabbau in Stuttgart: Dramatische Szenen am IT-Campus von Bosch

Der nächste Paukenschlag begleitet das große Streichkonzert bei Bosch. Wie am Donnerstag bekannt geworden ist, fallen allein in Feuerbach mehr als 500 IT-Stellen weg.
Laut Betriebsrat soll es am Donnerstag auf dem IT-Campus von Bosch in Stuttgart Feuerbach zu denkwürdigen Szenen gekommen sein. Von Mitarbeitern ist die Rede, die ihre Laptop-Tasche einfach auf den Boden gestellt und das Gebäude fluchtartig verlassen hätten. Völlig frustriert, wie es heißt. Die ersten Informationen waren da gerade durchgesickert, dass im Kompetenzzentrum an der Borsigstraße über 500 Jobs gestrichen werden. Eine Information dieser Zeitung, die sich im Laufe des Tages bestätigen sollte. Bundesweit fallen rund 830 Stellen weg.