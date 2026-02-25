Ein echtes Jubiläum für Krimi-Fans: Axel Prahl und Jan Josef Liefers drehen derzeit den 50. "Tatort" aus Münster. In "Eine Frage der Zeit" (AT) wird Hauptkommissar Thiel von seiner allerersten Ermittlung eingeholt - ein Fall, der ihn offenbar nie losgelassen hat.

Hauptkommissar Frank Thiel hat in Münster schon so manchen kniffligen Fall gelöst - doch jetzt holt ihn ausgerechnet sein allererster ein. Axel Prahl (65) und Jan Josef Liefers (61) stehen derzeit für den 50. "Tatort" aus Münster vor der Kamera. Der Jubiläumsfall trägt den Arbeitstitel "Eine Frage der Zeit" und soll im Frühjahr 2027 im Ersten ausgestrahlt werden.

Laut WDR beginnt alles mit einer vermeintlich harmlosen Überraschungsparty im Präsidium: 35 Dienstjahre als Kriminalkommissar sollen gefeiert werden. Zwischen Sekt, alten Fotos und Uniformen taucht dabei eine längst vergessene Ermittlungsakte auf - Thiels (Prahl) allererste Ermittlung als junger Kripo-Anwärter. Es geht um eine 17-Jährige, deren Tod damals als Unfall zu den Akten gelegt wurde. Ein Fall, der den Hauptkommissar offenbar nie ganz losgelassen hat.

Selbst Boerne gerät ins Wanken

Die alten Fragen lassen sich nicht länger ignorieren - und die Ermittlungen nehmen eine unerwartete Wendung. Dass sich der Fall womöglich ganz anders aufklären könnte als gedacht, bringt selbst den sonst so rationalen Rechtsmediziner Professor Karl-Friedrich Boerne (Liefers) ins Wanken. Welche Rolle ein alter Jade-Buddha aus dem Besitz von "Vaddern" Thiel (Claus D. Clausnitzer) dabei spielt, bleibt vorerst ein gut gehütetes Geheimnis.

Neben Prahl, Liefers und Clausnitzer stehen die bewährten Gesichter der Münster-Reihe vor der Kamera: ChrisTine Urspruch als Silke Haller und Björn Meyer als Mirko Schrader. Hinzu kommen unter anderem Rainer Galke, Ursula Renneke, Judith Hoersch, Dirk Ossig, Philipp Hauss, Katharina Abel, Franka Forkel und Jochen Nickel.

Preisgekröntes Team hinter der Kamera

Für den Jubiläumsfall hat der Sender ein hochkarätiges Kreativteam versammelt. Regie führt der vielfach ausgezeichnete Richard Huber, der unter anderem den ersten Dresden-Krimi "Tatort: Auf einen Schlag" (2016) oder den ersten Cenk-Batu-Krimi "Tatort: Auf der Sonnenseite" (2008) inszenierte. Das Drehbuch stammt vom ebenfalls mehrfach preisgekrönten Magnus Vattrodt, der unter anderem für "Tatort: Limbus" (2020) und "Die Wannseekonferenz" (2022) verantwortlich zeichnete und ebenfalls einen Grimme-Preis gewann. Hinter der Kamera steht Hendrik A. Kley, bekannt durch "Tatort: Du bleibst hier" (2023) und "Der Rote Wolf. Ein Krimi aus Passau" (2025).

Produziert wird "Eine Frage der Zeit" von der filmpool fiction GmbH im Auftrag des WDR für die ARD. Die Dreharbeiten in Köln, Münster und Umgebung laufen noch bis zum 26. März 2026. Ein konkreter Sendetermin im Frühjahr 2027 steht noch nicht fest.