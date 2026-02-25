Ein echtes Jubiläum für Krimi-Fans: Axel Prahl und Jan Josef Liefers drehen derzeit den 50. "Tatort" aus Münster. In "Eine Frage der Zeit" (AT) wird Hauptkommissar Thiel von seiner allerersten Ermittlung eingeholt - ein Fall, der ihn offenbar nie losgelassen hat.
Hauptkommissar Frank Thiel hat in Münster schon so manchen kniffligen Fall gelöst - doch jetzt holt ihn ausgerechnet sein allererster ein. Axel Prahl (65) und Jan Josef Liefers (61) stehen derzeit für den 50. "Tatort" aus Münster vor der Kamera. Der Jubiläumsfall trägt den Arbeitstitel "Eine Frage der Zeit" und soll im Frühjahr 2027 im Ersten ausgestrahlt werden.