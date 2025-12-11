50 Jahre Stadtmuseum Echterdingen: „Als Lehrer nicht allzu viel zu tun“ – Durch ein Vorurteil zum Museumsleiter

Seit 50 Jahren gibt es das Stadtmuseum Leinfelden-Echterdingen und seit 50 Jahren wird es von Wolfgang Haug ehrenamtlich geleitet. Ein gängiges Vorurteil brachte ihn in diese Position.
Manches Amt erreicht einen über verschlungene Wege: „Herr Haug, als Vorsitzender des Albvereins sind Sie ja an Heimatkunde interessiert. Und als Lehrer haben Sie ja auch nicht allzu viel zu tun. Übernehmen Sie doch die Leitung des Stadtmuseums Leinfelden-Echterdingen“ – mit diesen Worten wandte sich der damalige Oberbürgermeister Walter Schweizer anfang der 1970er Jahre an Wolfgang Haug. Später wurde Schweizer der erste Oberbürgermeister der fusionierten Stadt Leinfelden-Echterdingen im Jahre 1975.