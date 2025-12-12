50. Geburtstag: Was macht eigentlich The Big Bang Theory-Star Mayim Bialik?

Mit "The Big Bang Theory" und "Blossom" wurde sie berühmt, heute feiert Mayim Bialik ihren 50. Geburtstag. So ist es ihr nach dem Ende ihrer Sitcom-Zeit ergangen.
Ihre geplante "Blossom"-Neuauflage ist geplatzt, Mayim Bialik, die heute ihren 50. Geburtstag feiert, ist als Schauspielerin aber weiterhin gefragt. In dem aktuellen Film "Father Mother Sister Brother" von Jim Jarmusch (72) spielt sie eine wichtige Rolle. Mit "Like Father Like Son" hat Bialik zudem gerade einen weiteren Film abgedreht. Für viele Menschen wird sie aber wohl immer Amy Farrah Fowler aus "The Big Bang Theory" sein...