50. Geburtstag: Was macht eigentlich The Big Bang Theory-Star Mayim Bialik?

Mit "The Big Bang Theory" und "Blossom" wurde sie berühmt, heute feiert Mayim Bialik ihren 50. Geburtstag. So ist es ihr nach dem Ende ihrer Sitcom-Zeit ergangen.

Ihre geplante "Blossom"-Neuauflage ist geplatzt, Mayim Bialik, die heute ihren 50. Geburtstag feiert, ist als Schauspielerin aber weiterhin gefragt. In dem aktuellen Film "Father Mother Sister Brother" von Jim Jarmusch (72) spielt sie eine wichtige Rolle. Mit "Like Father Like Son" hat Bialik zudem gerade einen weiteren Film abgedreht. Für viele Menschen wird sie aber wohl immer Amy Farrah Fowler aus "The Big Bang Theory" sein...

Mit "The Big Bang Theory" zum gefeierten Star 2010 stieß Mayim Bialik zur Besetzung der Kult-Sitcom hinzu. Am Ende der dritten Staffel hatte sie ihren ersten Amy-Auftritt als potenzielle Freundin von Sheldon Cooper (Jim Parsons). Im Laufe der vierten Staffel wurde sie dann Teil der Hauptbesetzung. Bis die Serie 2019 endete, war die Schauspielerin vier Mal für einen Emmy nominiert.

Amy Farrah Fowler ist Neurobiologin - der Umstand, dass Bialik selbst Neurowissenschaftlerin ist, könnte für die Rolle durchaus hilfreich gewesen sein. Raj (Kunal Nayyar) hatte sich die echte Bialik bereits vor ihrem Casting herbeigesehnt. Als die Nerds in einer Episode der ersten Staffel von "The Big Bang Theory" ein neues Mitglied für ihr Physiker-Team suchen, erklärt er: Er habe gehört, dass das Mädchen aus der Fernsehserie "Blossom" sehr klug sein soll...

Mayim Bialiks Karriere begann in ihrer Kindheit

Tatsächlich war Bialik schon lange vor "The Big Bang Theory" ein TV-Star, mit "Blossom" feierte sie in den 90er Jahren große Erfolge. Die 50-Jährige begann ihre Karriere als Kinderdarstellerin. Zu ihren ersten Rollen gehörte ein Auftritt im Horrorfilm "Das Halloween Monster" aus dem Jahr 1988. Anschließend war sie in acht Episoden der Sitcom "Webster" und in drei Episoden von "MacGyver" zu sehen und spielte in "Freundinnen" (1988) neben Bette Midler. Bialik trat außerdem im Musikvideo zu Michael Jacksons Song "Liberian Girl" auf.

Schließlich bekam die Kalifornierin mit "Blossom" ihre eigene Serie. In der Sitcom, die von 1991 bis 1995 lief, spielte sie eine smarte Teenagerin, die mit ihrem alleinerziehenden Vater und zwei Brüdern aufwächst. Vor zwei Jahren hatte Bialik den Fans dann ein "Blossom"-Reboot in Aussucht gestellt, ihre Pläne wurden aber offenbar von Disney durchkreuzt. Der Entertainment-Riese besitzt die Rechte an der Sitcom und entschied sich laut der 50-Jährigen gegen eine Neuauflage.

Ab 2021 spielte Bialik zwei Jahre lang die Hauptrolle in der Serie "Call Me Kat" und moderierte in dieser Zeit außerdem die Quizsendung "Jeopardy!". Die vielseitig begabte Schauspielerin arbeitete auch schon als Regisseurin hinter der Kamera. In ihrem Film "As they made us - Ein Leben lang" war unter anderem Dustin Hoffman zu sehen. Dazu kommen Buchveröffentlichungen, unter anderem zu ihrer veganen Lebensweise, sowie eine YouTube- und Podcast-Karriere.

Nach der Scheidung hat Mayim Bialik neues Glück gefunden

Und vermutlich hält sie auch ihr Privatleben auf Trab. Die Schauspielerin war von 2003 bis 2012 mit Michael Stone verheiratet, den sie an der Universität kennengelernt hatte. Stone konvertierte Medienberichten zufolge zum Judentum, nachdem er sich mit Bialik verlobt hatte. Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne, die 2005 und 2008 zur Welt kamen. Nach der Scheidung von Stone führte sie offenbar eine mehrjährige Beziehung mit einem Mann, der nicht in der Öffentlichkeit steht. 2018 gab sie die Trennung bekannt. Mit Jonathan Cohen hat Mayim Bialik anschließend ein neues Liebesglück gefunden. Er ist nicht nur ihr Partner, sondern auch Co-Moderator ihres Podcasts zum Thema psychische Gesundheit, "Mayim Bialik's Breakdown".