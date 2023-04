49-Euro-Ticket: Kann man es am Schalter kaufen?

Kann man das 49-Euro-Ticket am Schalter kaufen?

Ja, das 49-Euro-Ticket kann auch an einem Schalter der Deutschen Bahn oder anderer Verkehrsunternehmen gekauft werden. In diesem Fall erhält man eine Chipkarte im Scheckkartenformat. Bis zum 31. Dezember können die Verkehrsverbünde zudem Papiertickets mit einem QR-Code ausgeben. Diese müssen aber spätestens zum 01.01.2024 durch die Chipkarten ersetzt werden.

Wie sieht es mit den Automaten aus?

Anders als das 9-Euro-Ticket wird es das 49-Euro-Ticket jedoch nicht an den Automaten an den Bahnhöfen zu kaufen geben. Grund dafür ist laut Bundesregierung, dass es sich bei dem Ticket um ein rein digitales Angebot handelt. Hinzu kommt, dass das Deutschlandticket als Jahresabo verkauft wird, das man monatlich kündigen kann. Diese Möglichkeit bestünde bei einem am Automaten gekauften Ticket selbstverständlich nicht.

Wo kann man es online kaufen?

Online können Sie das Deutschlandticket entweder direkt bei der Deutschen Bahn oder aber bei Ihrem örtlichen Verkehrsunternehmen kaufen. Eine Übersicht mit allen Verkaufsstellen in Ihrer Umgebung finden Sie auf der Webseite d-ticket.info.

Wo gilt das 49-Euro-Ticket?

Mit dem 49-Euro-Ticket können Sie deutschlandweit alle Busse, Bahnen, U-Bahnen und Regional-Züge nutzen. Ausgenommen sind Züge des Fernverkehrs wie ICEs, ECs und ICs der Deutschen Bahn oder auch Verbindungen von FlixTrain. Zudem gilt das 49-Euro-Ticket nicht in Verkehrsmitteln, die überwiegend für touristische oder historische Zwecke genutzt werden.