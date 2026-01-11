Von Kornwestheim bis Backnang – auch in anderen Gemeinden gibt es große Stadt-Schriftzüge. Sie kosten allerdings einen Bruchteil von dem, was in Stuttgart geplant ist. Ein Überblick.
470.000 Euro soll ein riesiger neuer Stuttgart-Schriftzug auf dem Marktplatz kosten. So hat es der Gemeinderat im Dezember beschlossen. Drei Meter hohe Buchstaben und eine aufwändige LED-Beleuchtung – das schwebt der CDU vor, die den Antrag dazu gestellt hatte. Seither wird diskutiert, ob diese Investition in Zeiten sehr knapper Kassen (800 Millionen muss Stuttgart in den kommenden zwei Jahren sparen) notwendig und klug ist. Aber auch: Warum das nicht einfacher und billiger geht. Immerhin stehen in anderen Städten der Region weitaus günstigere Exemplare eines solchen Stadt-Signets. Was ist in Stuttgart geplant? Und wie haben es andere Kommunen im Land gelöst? Ein Überblick: