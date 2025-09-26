40 Jahre Stadtbahn: Holpriger Start in die Zukunft des Nahverkehrs

Vor 40 Jahren ging in Stuttgart die erste Stadtbahnlinie in den regulären Betrieb. Warum wurde der historische Moment damals gar nicht so registriert?
Die Stadtbahn ist aus Stuttgart nicht mehr wegzudenken. Auf 136 Kilometern Streckenlänge durchqueren 15 reguläre Linien und eine Sonderlinie die Stadt und erschließen das Umland. Doch als vor 40 Jahren, am 28. September 1985, die bisherige Straßenbahnlinie 3 zwischen Vaihingen und Plieningen als erste komplett auf Stadtbahnzüge umgestellt wurde, hat man das historische Ereignis wenig wahrgenommen.