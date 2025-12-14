Der VfB Stuttgart hat am Sonntagabend einen ungefährdeten 4:0-Auswärtssieg bei Werder Bremen gefeiert. El Khannouss, Leweling, Undav und Führich sorgten für den Erfolg.
Schwäbische Frustbewältigung im kühlen Norden: Der VfB Stuttgart hat sich nach drei sieglosen Spielen in Folge in der Spitzengruppe der Bundesliga zurückgemeldet. Mit einem verdienten 4:0 (2:0)-Auswärtserfolg schoss sich der Pokalsieger eine Woche nach der 0:5-Packung gegen Meister Bayern München wieder ins Rennen um die Champions-League-Plätze.