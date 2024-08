368 Millionen Tiere geschlachtet: Fleischproduktion in Deutschland im ersten Halbjahr gestiegen

1 Die Fleischproduktion ist in Deutschland leicht gestiegen. Foto: IMAGO/Gottfried Czepluch/IMAGO/Gottfried Czepluch

Auch wenn vegetarische Wurst in immer mehr Supermarktregalen liegt, bleibt die Fleischproduktion relativ konstant. Am häufigsten geschlachtet werden Vögel - die größte Fleischmenge kommt aber von anderen Tieren.











Schlachthöfe in Deutschland haben im ersten Halbjahr 2024 knapp 3,4 Tonnen Fleisch produziert. Das sind 1,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. 24 Millionen Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde sowie 344 Millionen Hühner, Puten und Enten wurden im ersten Halbjahr 2024 geschlachtet. Der Großteil der in Deutschland geschlachteten Schweine war zuvor auch im Inland gehalten worden.