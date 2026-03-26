36. Jazztage im Theaterhaus: Was für ein Jazz-Programm!

Eine, die das Instrument Stimme beherrscht wie wenig andere, wird die 36. Jazztage im Stuttgarter Theaterhaus adeln: die Ausnahme-Vokalistin Lauren Newton.
Die Landesmusikräte haben 2025 das älteste aller Instrumente zum Instrument des Jahres gewählt: die menschliche Stimme. Wikipedia definiert sie als „den durch die Stimmlippen im Kehlkopf erzeugten und im Vokaltrakt modulierten Schall“. Die Singstimme, genuine musikalische Ausdrucksform des Menschen, ertönt unter der Dusche, bei Karaoke und im Konzertsaal. Laut Musikrat ist sie „das Instrument, das uns zu Menschen macht und uns, über alle Sprachgrenzen hinweg, mit anderen verbindet“.