30.000 Euro beschlagnahmt: Polizei durchsucht Gaststätte in Bad Cannstatt wegen illegalem Glücksspiel
1
In der Gaststätte wurden rund 25.500 Euro Bargeld gefunden (Symbolbild). Foto: IMAGO/Wirestock

In Bad Cannstatt durchsucht die Polizei am Samstagabend eine Gaststätte wegen des Verdachts auf unerlaubtes Glücksspiel – und findet jede Menge Bargeld. Die Details.

Polizeibeamte haben am Samstagabend eine Gaststätte in der Brunnenstraße in Bad Cannstatt durchsucht, in der illegale Glücksspiele veranstaltet worden sein sollen. Wie die Stuttgarter Polizei berichtet, trafen die Polizisten gegen 22.30 Uhr in der Gaststätte 16 Tatverdächtige an, die an Tischen spielten. Gegen sie wird nun nach Angaben der Polizei wegen des Verdachts der Beteiligung am unerlaubten Glücksspiel ermittelt.

 

Bargeld und Wohnung des Gaststättenbetreibers gefunden

Auch der Gaststättenbetreiber und mutmaßliche Veranstalter der illegalen Glücksspiele befand sich laut Polizeibericht in der Gaststätte. Bei der Durchsuchung der Gaststätte beschlagnahmten die Polizisten rund 25.500 Euro Bargeld. In der Wohnung des Betreibers fanden sie weitere 5.000 Euro Bargeld.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten die Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß.

 