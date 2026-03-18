30 Jahre Wannabe: Spice Girls sagen geplante Jubiläumstour endgültig ab

Drei Jahrzehnte nach "Wannabe" wird es kein gemeinsames Bühnen-Comeback der Spice Girls geben: Die geplante Jubiläumstour ist abgesagt. Mel C gibt sich dennoch optimistisch.
Die Spice Girls werden das 30. Jubiläum ihrer Debütsingle "Wannabe" nach aktuellem Stand nicht gemeinsam auf der Bühne feiern. Wie die britische Zeitung "The Sun" berichtet, liegen die Pläne für eine Tournee zum Jubiläum derzeit auf Eis. Dem Bericht zufolge konnten sich Geri Horner (53), Mel B (50), Mel C (52), Emma Bunton (50) und Victoria Beckham (51) nicht auf ein gemeinsames Konzept einigen.