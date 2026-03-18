30 Jahre Wannabe: Spice Girls sagen geplante Jubiläumstour endgültig ab

Drei Jahrzehnte nach "Wannabe" wird es kein gemeinsames Bühnen-Comeback der Spice Girls geben: Die geplante Jubiläumstour ist abgesagt. Mel C gibt sich dennoch optimistisch.

Die Spice Girls werden das 30. Jubiläum ihrer Debütsingle "Wannabe" nach aktuellem Stand nicht gemeinsam auf der Bühne feiern. Wie die britische Zeitung "The Sun" berichtet, liegen die Pläne für eine Tournee zum Jubiläum derzeit auf Eis. Dem Bericht zufolge konnten sich Geri Horner (53), Mel B (50), Mel C (52), Emma Bunton (50) und Victoria Beckham (51) nicht auf ein gemeinsames Konzept einigen.

Erst vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass auch ein geplantes Netflix-Projekt zum Jubiläum nicht zustande kommen wird. Laut Berichten soll vor allem Geri Horner gezögert haben, das Projekt zu unterstützen. Als einzige offizielle Feier des Jubiläums ist bislang nur eine Sammlermünze der Royal Mint, der offiziellen Münzprägeanstalt des Vereinigten Königreichs, angekündigt worden.

Mel C bleibt trotzdem optimistisch

Mel C selbst bestätigte laut "Daily Mail" im australischen Radio gegenüber der KIIS-Sendung "The Smallzy Show", dass eine Wiedervereinigung derzeit nicht mehr ansteht: "Nein, es gibt keine Reunion. Wir stehen die ganze Zeit in Kontakt. Wir wollen etwas machen - wer weiß, wann." Gleichzeitig gab sie sich kämpferisch: "Ich bleibe optimistisch und drücke die Daumen, dass ihr die Spice Girls irgendwann wieder gemeinsam sehen werdet."

Noch im vergangenen November hatte Mel C beim US-Frühstücksfernsehen "Good Morning America" mit gekreuzten Fingern auf eine mögliche Rückkehr gehofft: "Es ist unser 30. Jubiläum nächstes Jahr. Wir reden miteinander und schauen, was möglich ist." Was die Band bremse, sei das eigene Anspruchsdenken - man wolle sichergehen, dass man sich auf das Richtige einigen könne.

Victoria macht mit - aber nur per Instagram

Einen kleinen Lichtblick gab es zuletzt in den sozialen Medien: Victoria Beckham war in einem von ihrem Sohn Cruz auf Instagram veröffentlichten Video zu sehen, in dem sie gemeinsam mit Emma Bunton, Geri Horner und Mel C den Spice-Girls-Hit "Viva Forever" sang. Cruz begleitete die Runde auf der Gitarre, Mel B war nicht dabei.

Zuletzt hatte Victoria in einem Interview auf Sirius XM klargestellt, dass eine Welttournee für sie persönlich nicht infrage käme: "Könnte ich eine Welttournee auf mich nehmen? Nein, ich kann das nicht. Ich habe einen Job." Zugleich gestand sie: "Es wäre verlockend." Ihren letzten Bühnenauftritt mit der Band hatte Victoria 2012 bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in London.

Die Spice Girls starteten 1996 mit "Wannabe" durch. Der Song erreichte in 37 Ländern die Spitze der Charts und machte die Gruppe innerhalb weniger Wochen weltberühmt. Neun Nummer-eins-Singles und zwei Nummer-eins-Alben folgten. 1998 verließ Geri Horner die Band mitten auf einer Welttournee. Zwei Jahre später löste sich die Gruppe vorläufig auf. Ihr bislang letztes gemeinsames Konzertprojekt - eine Stadiontournee ohne Victoria Beckham - absolvierten die Spice Girls 2019.