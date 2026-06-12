30 Jahre im Kindertreff Botnang: Was raten Sie Eltern, Herr Company? „Guckt, wie es euren Kindern geht“

43 Jahre bei der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft, 30 Jahre davon in Botnang: Alberto Company hat Generationen von Kindern begleitet und geht jetzt in Rente. Was er dabei gelernt hat.
„Je näher der Abschied rückt“, sagt Alberto Company, „desto komischer fühlt es sich an.“ Und komisch wird es auch für die Kinder, wenn sie bald die Treppen des Bürgerhauses in der Griegstraße hochsteigen und dann kein Alberto da ist. 30 Jahre hat der 66-Jährige den Kindertreff in Botnang geleitet. „Warum hörst du auf?“, fragen ihn die Kinder. „Guck mich an, ich bin alt“, antwortet Company darauf. „Ah ja, stimmt“, würden viele dann nach eingehender Musterung sagen. „Kinder sind halt brutal ehrlich.“