Das Schlesinger ist eine Kult-Kneipe voller Geschichten. Zum 30. Geburtstag gab es eine große Feier, reihenweise Liebeserklärungen und Hoffnung, was die Zukunft betrifft.
Sind das hier noch Gäste oder ist es nicht eher eine sehr große Familie, die sich da in ihrem Wohnzimmer trifft? Als sich am Samstagabend um kurz nach 20 Uhr die Türen des Schlesinger in der Stuttgarter Schlossstraße öffnen, wird Geburtstag gefeiert. Und alle sind gekommen. An die hundert Leute drängen sich schon vor dem Eingang. Viele umarmen sich, winken sich zu. In Windeseile ist es drin voll. Draußen lodern die Flammen in der Feuerschale.