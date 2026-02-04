28 Jahre nach seinem Tod: Falco bekommt Gedenkstätte in der Dominikanischen Republik

1998 starb Falco bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik. Jetzt errichtet die Falco Privatstiftung an genau dieser Stelle eine dauerhafte Gedenkstätte. Die Eröffnung ist für den 19. Februar geplant - Falcos Geburtstag.
Es ist ein Ort, der für Falco-Fans weltweit eine besondere Bedeutung hat: die Straße bei Puerto Plata in der Dominikanischen Republik, wo Österreichs größter Popstar am 6. Februar 1998 bei einem Autounfall ums Leben kam. Nun entsteht dort erstmals eine offizielle Gedenkstätte. Das "Falco Memorial - Puerto Plata" wird am 19. Februar feierlich eröffnet - an jenem Tag, an dem Johann Hölzel (1957-1998), wie der Musiker bürgerlich hieß, Geburtstag gehabt hätte.