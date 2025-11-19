Catherine Zeta-Jones blickt auf 25 Jahre Ehe mit Michael Douglas zurück. Mit einer emotionalen Bilderreihe auf Instagram gewährt die Schauspielerin private Einblicke in ihre Beziehung - und findet rührende Worte für ihren Ehemann.
Eine Bilderreihe voller Emotionen: Catherine Zeta-Jones (56) hat auf Instagram ihren 25. Hochzeitstag gefeiert und dabei tief in die Erinnerungskiste gegriffen. Die Schauspielerin präsentierte ihren rund 6,5 Millionen Followern Momente aus einem Vierteljahrhundert Ehe mit Michael Douglas (81) - vom ersten Treffen bis zur großen Feier im New Yorker Plaza Hotel.