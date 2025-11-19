Catherine Zeta-Jones blickt auf 25 Jahre Ehe mit Michael Douglas zurück. Mit einer emotionalen Bilderreihe auf Instagram gewährt die Schauspielerin private Einblicke in ihre Beziehung - und findet rührende Worte für ihren Ehemann.

Eine Bilderreihe voller Emotionen: Catherine Zeta-Jones (56) hat auf Instagram ihren 25. Hochzeitstag gefeiert und dabei tief in die Erinnerungskiste gegriffen. Die Schauspielerin präsentierte ihren rund 6,5 Millionen Followern Momente aus einem Vierteljahrhundert Ehe mit Michael Douglas (81) - vom ersten Treffen bis zur großen Feier im New Yorker Plaza Hotel.

"Heute vor 25 Jahren schritt ich zum Altar", beginnt die 56-Jährige ihre persönliche Liebeserklärung. Was folgt, ist eine poetische Beschreibung jenes Tages: "Der berauschende Duft von Blumen, das Leuchten der Kerzen, der klangvolle, harmonische walisische Chor und du, wie du am Ende des langen Weges auf mich wartest und mich so ansiehst, wie nur du es kannst." Ihr Fazit nach dieser langen Zeit: "Ich liebe dich heute genauso wie damals."

Von der ersten Begegnung bis zur Hochzeit

Die Galerie beginnt mit Fotos vom Hochzeitstag selbst, bevor Zeta-Jones zu den Anfängen zurückblickt. Ein besonderes Highlight: Ein Schnappschuss von ihrem allerersten Treffen mit Douglas im August 1998 beim Deauville Film Festival in Frankreich. Über dieses Bild schrieb die Schauspielerin schlicht: "Mein Blick..." - ein Verweis auf ihren damals schon offensichtlich verliebten Augenaufschlag.

Douglas hatte Jahre später in der "Jonathan Ross Show" über diese erste Begegnung geplaudert. Nachdem er Zeta-Jones in "Die Maske des Zorro" gesehen hatte, nutzte er beim Festival seine Chance und lud sie auf einen Drink ein. Dabei wagte er einen ungewöhnlichen Vorstoß: "Ich sah sie an und sagte: 'Ich werde der Vater deiner Kinder'", erzählte der heute 81-Jährige.

Zwischen den Hochzeitsbildern zeigt die Schauspielerin Aufnahmen von gemeinsamen Urlauben und glamourösen Events. Auch Douglas meldete sich am Hochzeitstag via Instagram zu Wort. Er teilte ebenfalls ein gemeinsames Foto aus vergangenen Tagen und schrieb: "Alles Gute zum 25. Jahrestag, mein Liebling Catherine. Wer hätte das gedacht? Mit all meiner Liebe, Michael."

Ihren Hochzeitstag wird Zeta-Jones jedoch nicht mit Ehemann Michael Douglas verbringen können, verriet sie "The Sun" schon im August. Denn derzeit steht sie für die dritte Staffel von "Wednesday" vor der Kamera. Hier spielt Zeta-Jones die Figur Morticia Addams, Mutter der von Jenna Ortega (23) verkörperten Hauptfigur Wednesday.