23 000 Euro Sachschaden: Sprinter und BMW kollidieren nachts auf der A81 bei Gerlingen

Der Fahrer eines BMWs macht nachts Pause auf dem Strandstreifen. Als er wieder beschleunigt, kollidiert ein Sprinter mit ihm – eine Person wird verletzt, der Schaden ist fünfstellig.

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es auf der Bundesautobahn A81 bei Gerlingen zu einem folgenschweren Crash gekommen. Das berichtet das zuständige Polizeipräsidium in Ludwigsburg. Gegen 1 Uhr war ein 32-Jähriger mit seinem BMW in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, musste zwischen der Anschlussstelle Feuerbach und dem Autobahndreieck Leonberg allerdings auf dem Standstreifen anhalten, weil er sich unwohl fühlte. Nach einer kurzen Pause wollte der 32-Jährige seine Fahrt fortsetzen, beschleunigte laut Polizeibericht auf dem Standstreifen und wechselte auf die rechte Spur.

Dort war allerdings zur gleichen Zeit ein 51-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache übersah dieser wohl den BMW auf der rechten Spur und fuhr auf ihn auf. Durch die Wucht des Aufpralls kam der BMW ins Schleudern, raste erst gegen die rechte Schutzplanke, driftete dann nach links und kollidierte dort mit der Betonwand an der Seite der Autobahn.

Der 32-jährige Fahrer des BMW wurde durch die Kollision verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der 51 Jahre alte Fahrer des Sprinters blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden – den Sachschaden an den Autos schätzt die Polizei auf 23 000 Euro. Zur Unfallaufnahme war die linke Spur und zeitweise sogar die komplette Fahrbahn in Richtung Stuttgart gesperrt.