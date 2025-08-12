23 000 Euro Sachschaden: Sprinter und BMW kollidieren nachts auf der A81 bei Gerlingen

Der Fahrer eines BMWs macht nachts Pause auf dem Strandstreifen. Als er wieder beschleunigt, kollidiert ein Sprinter mit ihm – eine Person wird verletzt, der Schaden ist fünfstellig.
In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es auf der Bundesautobahn A81 bei Gerlingen zu einem folgenschweren Crash gekommen. Das berichtet das zuständige Polizeipräsidium in Ludwigsburg. Gegen 1 Uhr war ein 32-Jähriger mit seinem BMW in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, musste zwischen der Anschlussstelle Feuerbach und dem Autobahndreieck Leonberg allerdings auf dem Standstreifen anhalten, weil er sich unwohl fühlte. Nach einer kurzen Pause wollte der 32-Jährige seine Fahrt fortsetzen, beschleunigte laut Polizeibericht auf dem Standstreifen und wechselte auf die rechte Spur.