20 Jahre Museum Ritter: Quadratisch, praktisch, Kunst

Ausstellungshäuser privater Sammler gibt es viele. Das Museum Ritter in Waldenbuch ist besonders – und sieht auch noch gut aus. Jetzt wird Jubiläum gefeiert.
Es war schon eine kuriose Idee. Gewöhnlich kaufen Privatleute Kunstwerke, die ihnen gefallen oder gut ins Wohnzimmer passen würden. Als Marli Hoppe-Ritter vor 25 Jahren begann, Kunst zu kaufen, spielten Farben, Formen oder Motive dagegen keine besondere Rolle. Stattdessen sammelte die Unternehmertochter mit sehr klarem Kalkül und schafft bis heute ausschließlich Werke an, die sich mit dem Quadrat beschäftigen – und also bestens zur Schokolade aus dem Hause Ritter Sport passen. Quadratisch, praktisch, gut.