20 Jahre kein Mutterglück: Jennifer Aniston enthüllt jahrelangen Kampf um ein Baby

Jennifer Aniston bricht ihr Schweigen: In einem seltenen Interview spricht die "Friends"-Ikone erstmals offen über ihren 20 Jahre währenden Kampf, ein Kind zu bekommen. Die 56-Jährige wehrt sich gegen die Behauptung, sie sei eine egoistische Karrierefrau gewesen.

Zwei Jahrzehnte Schmerz, Hoffnung und Enttäuschung - Jennifer Aniston (56) bricht ihr Schweigen. In einem bewegenden Interview mit der November-Ausgabe von "Harper's Bazaar UK" gewährt die Hollywood-Schauspielerin tiefe Einblicke in einen Lebenskampf, den sie bisher streng unter Verschluss gehalten hatte.

"Sie kannten meine Geschichte nicht, oder was ich in den letzten 20 Jahren durchgemacht habe, um eine Familie zu gründen", erklärt die heute 56-Jährige mit ungewohnter Offenheit. "Denn ich gehe nicht raus und erzähle ihnen von meinen medizinischen Problemen. Das geht niemanden etwas an." Doch die ständigen Spekulationen über ihre angebliche Kinderlosigkeit aus Karrieregründen hätten sie irgendwann getroffen - das falsche Narrativ von der egoistischen Workaholic, die keine Familie wolle.

Die Schauspielerin gibt zu, dass die jahrelange öffentliche Diskussion nicht spurlos an ihr vorübergegangen ist. "Es trifft mich schon - ich bin auch nur ein Mensch", sagt Aniston im Interview. Genau deshalb habe sie sich nun entschieden, reinen Tisch zu machen. "Deshalb dachte ich: Was soll's?".

Die steinigen Versuche auf dem Weg zur Mutterschaft

Bereits 2022 hatte Jennifer Aniston in einem aufsehenerregenden Interview mit "Allure" preisgegeben, dass sie erfolglos Versuche mit künstlicher Befruchtung unternommen hatte. "Es war ein herausfordernder Weg für mich, der Weg zum Baby", erinnerte sich die Schauspielerin. "Meine späten 30er, 40er - ich bin durch wirklich harte Scheiße gegangen."

IVF-Behandlungen, chinesische Tees, alternative Heilmethoden - Aniston versuchte alles, was in ihrer Macht stand. "Ich habe wirklich alles gemacht", beschrieb sie die verzweifelten Versuche. Der größte Schmerz aber kam rückblickend durch eine versäumte Chance: "Ich hätte alles dafür gegeben, wenn mir jemand gesagt hätte: 'Friere deine Eizellen ein. Tu dir selbst einen Gefallen.' Aber man denkt einfach nicht daran."

Heute, so die Schauspielerin, sei der Zug abgefahren, doch sie fühle kein Bedauern.

Die Brad-Pitt-Jahre und falsche Anschuldigungen

Besonders schmerzhaft waren für Aniston offenbar die Gerüchte rund um das Scheitern ihrer Ehe mit Brad Pitt (61). Von 2000 bis 2005 waren die beiden verheiratet - die Trennung folgte, nachdem Pitt Angelina Jolie (50) am Set von "Mr. & Mrs. Smith" kennengelernt hatte. Jennifer war damals 35 Jahre alt.

Die Behauptung, Pitt habe sie verlassen, weil sie ihm keine Kinder schenken wollte, bezeichnete die Schauspielerin als "absolute Lüge". Die Wahrheit war eine andere: Sie kämpfte verzweifelt darum, schwanger zu werden. Brad Pitt bekam später mit Angelina Jolie sechs Kinder - drei adoptierte, drei leibliche: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox und Vivienne. Das ehemalige Hollywood-Traumpaar trennte sich 2016 nach einem Vorfall in einem Privatjet, bei dem Jolie Pitt vorwarf, gewalttätig gegenüber ihr und den Kindern geworden zu sein. Heute soll er praktisch keinen Kontakt mehr zu den Kindern haben.

Im "Harper's Bazaar"-Interview sagt Aniston aber auch, dass sie mit zunehmendem Alter immer weniger das Bedürfnis verspüre, falsche Narrative zu korrigieren. "Der Nachrichtenzyklus ist so schnell, es verschwindet einfach", sagt sie pragmatisch. Natürlich gebe es Momente, in denen sie das Gefühl von Gerechtigkeit verspüre - wenn etwas Unwahres gesagt wurde und sie das Falsche richtigstellen wolle. "Und dann denke ich: Muss ich wirklich? Meine Familie kennt meine Wahrheit, meine Freunde kennen meine Wahrheit."

Neue Liebe, neue Hoffnung

2015, mit 46 Jahren, versuchte Jennifer Aniston einen Neuanfang: Sie heiratete Schauspieler Justin Theroux (54). Doch auch diese Beziehung hielt nicht - drei Jahre später folgte die Scheidung. Im März dieses Jahres heiratete Theroux in einer geheimen Zeremonie seine neue Liebe Nicole Brydon Bloom (31). "Jennifer war eine der Ersten, die Justin zur Hochzeit gratulierte", verriet eine Quelle im März gegenüber der "Daily Mail". Man habe eine enge Freundschaft bewahrt, und sie sei glücklich für ihn.

Mittlerweile scheint Jennifer Aniston selbst wieder Glück in der Liebe gefunden zu haben. Im Juli wurde bekannt, dass sie eine leidenschaftliche neue Romanze mit dem Hypnotiseur und Life Coach Jim Curtis führt. Nach einem gemeinsamen Wochenende zum Unabhängigkeitstag in den USA wurden die beiden auf einem romantischen Jachtausflug auf Mallorca beim Küssen erwischt.