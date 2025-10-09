20 Jahre kein Mutterglück: Jennifer Aniston enthüllt jahrelangen Kampf um ein Baby

Jennifer Aniston bricht ihr Schweigen: In einem seltenen Interview spricht die "Friends"-Ikone erstmals offen über ihren 20 Jahre währenden Kampf, ein Kind zu bekommen. Die 56-Jährige wehrt sich gegen die Behauptung, sie sei eine egoistische Karrierefrau gewesen.
Zwei Jahrzehnte Schmerz, Hoffnung und Enttäuschung - Jennifer Aniston (56) bricht ihr Schweigen. In einem bewegenden Interview mit der November-Ausgabe von "Harper's Bazaar UK" gewährt die Hollywood-Schauspielerin tiefe Einblicke in einen Lebenskampf, den sie bisher streng unter Verschluss gehalten hatte.