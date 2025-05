Gospel im Osten feiert sein 20-Jahr-Bestehen mit einem großen Chortreffen von mehr als 1000 Aktiven vom 29. bis 31. Mai in der Innenstadt und in Ludwigsburg.

Wer Chorgesang im ganz großen Stil in Stuttgart liebt, der muss sich gedulden, bis die Stadt wieder mal dran ist mit dem Ausrichten der großen nationalen Chortage. Oder er muss hoffen, dass wieder mal ein Kirchentag in Stuttgart stattfindet und dort solch eine Initiative realisiert wird.

Aber da gibt es ja auch noch Gospel im Osten. Was 2005 als kleines Chorprojekt in der Heilandskirche im Stuttgarter Osten begann unter der Leitung von Tom Dillenhöfer, ist heute, 20 Jahre später, ein gigantisches Projekt mit bis zu 700 Aktiven, immer noch mit Dillenhöfer als Leiter. Die Heilandskirche ist längst zu klein geworden, Gospel im Osten ist seit vielen Jahren in der Friedenskirche beim Stöckach zuhause. Und auch die ist bis auf den letzten Platz allein mit Sängerinnen und Sängern besetzt, wenn es zum großen Proben kommt.

Mehr als 1000 Sängerinnen und Sänger kommen nach Stuttgart

Bei so viel Akzeptanz feiert man das 20-Jahr-Bestehen gerne im großen Stil. Mehr als 1000 Sängerinnen und Sänger aus acht Chören kommen vom 28. Mai bis zum 1. Juni nach Stuttgart unter dem Motto „United by Gospel“. Und in diesem Zeitraum ist auch für die Bevölkerung einiges geboten, fast schon so viel wie bei den Chortagen früherer Tage. Etwa am Donnerstag, 29. Mai. Da treten allein elf Chöre zwischen 14 und 20 Uhr auf dem Schillerplatz auf. Einige kommen aus Stuttgart, weitere aus der Nähe, den weitesten Weg legt der Coro Santiago Gospel aus Santiago de Chile zurück. Der Eintritt dazu ist frei, auch sonst wird rundherum jede Menge an Annehmlichkeiten geboten für einen gelingenden Nachmittag auf dem Schillerplatz mitten in der Stadt.

Ganz großer Auftritt in der Ludwigsburger MHP-Arena

Und alle 1000 Sängerinnen und Sänger sind natürlich auch mal gemeinsam zu hören. Damit die alle gut Platz haben ebenso wie möglichst viel Publikum, wird am Samstag, 31. Mai, allerdings nach Ludwigsburg ausgewichen in die dortige MHP-Arena. Das Jubiläumsprogramm startet dort um 20 Uhr.

Die Stunden und Tage zwischen diesen Programmpunkte verbringen die Chorleute mit gemeinsamen Proben, mit Kennenlernen. Aber auch nicht ganz ohne Publikum. Für den Samstag sind einige kleinere Gesangsaktionen in der Innenstadt geplant in Gestalt von flash mobs. Also nichts, was vorher wirklich geplant wird.

Ein Extra-Stück zum großen Auftritt

Beim Jubiläumskonzert freilich am Samstag, 31. Mai, von 20 Uhr an in der Ludwigsburger MHP-Arena ist auch eine größere Live-Band dabei. Da sind die verschiedensten Gospelsongs zu erleben, vorgetragen auch auf englisch und spanisch. Extra für dieses Treffen hat der Schweizer Pianist Andreas Hausammann den Song „United“ komponiert. Und passend dazu gibt es eine ganz große Chorfassung des einstigen Hits „Celebration“ von der Disco-Band Kool & The Gang.

Etwa 300 Sängerinnen und Sänger werden in diesen Tagen in Stuttgart übernachten, dazu haben bereits an die 40 Familien ein Gästebett bereitgestellt. Davon macht natürlich der Partnerchor von Gospel im Osten aus Chile Gebrauch, vielleicht auch die einen oder anderen aus der Schweiz, aus St. Gallen, Winterthur oder Werdenberg oder die Leute aus Wuppertal im Gospelprojekt Bergisches Land. Andere haben es nicht so weit aus Burladingen, Waldenbuch, Sachsenheim, Tübingen oder direkt aus Stuttgart.