2:0 gegen den FC St. Pauli: VfB wendet mit Heimsieg Fehlstart ab

Zwei Abseitstore und ein verschossener Elfmeter – trotzdem kann der VfB Stuttgart den FC St. Pauli mit 2:0 besiegen. Matchwinner ist Ermedin Demirovic mit einem Tor und einem Assist.
Reserve-Kapitän Ermedin Demirovic hat den VfB Stuttgart nach bislang enttäuschendem Saisonstart vorerst wieder auf Kurs gebracht. Der oft in der Kritik stehende Angreifer ebnete dem amtierenden Pokalsieger beim verdienten 2:0 (1:0) gegen den bislang unbesiegten FC St. Pauli mit einem Treffer und einer Vorlage den Weg zum zweiten Saisonsieg.