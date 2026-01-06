19. Staffel Lets Dance: Auch Sonya Kraus und Nadja Benaissa tanzen mit

Nach Vanessa Borck und Esther Schweins stehen auch Sonya Kraus und Nadja Benaissa als prominente Teilnehmerinnen von "Let's Dance" fest. Das Startdatum ist noch nicht bekannt.
RTL hat am Dienstagmorgen zwei weitere Kandidatinnen bekannt gegeben: Moderatorin Sonya Kraus (52) und Sängerin Nadja Benaissa (43) werden in diesem Jahr an der Tanzshow "Let's Dance" teilnehmen. Am Montag hatte der Sender bereits Schauspielerin Esther Schweins (55) und die ehemalige "Princess Charming" Vanessa Borck (29) angekündigt.