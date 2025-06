150 Sorten: Metzingen lädt zu Maultaschen-Festival

1 Metzingen lädt zum Maultaschen Festival. Foto: imago/Westend61/imago stock&people

Es soll sich um das größte Maultaschen-Fest Deutschlands handeln, wie der Veranstalter sagt. Neben klassischen Varianten soll es auch ungewöhnliche Speisen geben.











Die einen lieben sie in der Suppe, die anderen angebraten mit Ei oder als Basis für eine Lasagne: Maultaschen sind des Schwaben Leibgericht. Zu einem Maultaschen-Festival lädt Metzingen im Kreis Reutlingen am Samstag und Sonntag (11.00 Uhr) ein - nach Aussage der Veranstalter handelt es sich dabei um das größte seiner Art in Deutschland. Beim ersten Maultaschen-Fäschdival soll es an fast 50 Ständen und in der örtlichen Gastronomie mehr als 150 Sorten Maultaschen geben.