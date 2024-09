15 Gastspiele in Stuttgart: Klaws wird auf der Bühne des Stage Apollo Theaters wieder zu „Tarzan“

1 Alexander Klaws wird im kommenden Jahr auf der Bühne des Stage Apollo Theaters stehen. Foto: dpa/Christian Charisius

2010 flog Alexander Klaws erstmals in dem Musical „Tarzan“ in Hamburg über die Bühne. 2016 schwang er sich in Oberhausen von Liane zu Liane. Nun schlüpft er in Stuttgart in die Rolle des Titelhelden.











2010 war Alexander Klaws (41) in Hamburg der erste „Tarzan“ im gleichnamigen Disney-Musical - nun kehrt er als Dschungelheld auf die Bühne zurück. Der Hamburger Sänger und Schauspieler schlüpft im kommenden Jahr in Stuttgart für 15 Gastspiele in die Rolle des Titelhelden. Für diese Auftritte im Januar, Februar, März und April hat sich Klaws viel vorgenommen. „Ich will keine Kopie von mir damals sein, sondern mich mal wieder ein Stück weit neu erfinden“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.