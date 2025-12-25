14 Jahre nach Ende der Ehe: Arnold Schwarzenegger feiert Weihnachten mit betrogener Ex

Ihre Ehe ging auf fürchterliche Weise in die Brüche. Doch in der Zwischenzeit können Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver offenbar zumindest das Weihnachtsfest wieder zusammen verbringen.
Es ist ein Bild, das vor wenigen Jahren noch undenkbar schien: Arnold Schwarzenegger (78) und seine Ex-Frau Maria Shriver (70) strahlen gemeinsam in die Kamera, dazwischen ihre Tochter Katherine (36). Die veröffentlichte auf Instagram einen Einblick in die Weihnachtszeit in ihrer Familie - und bewies damit, dass selbst tiefe Wunden heilen können.