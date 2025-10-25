14-Jährige aus Aspach: Mobbing lässt Louisa jetzt kalt – mit 1,87 Meter selbstbewusst durchs Leben

Louisa Pfeiffer aus Aspach hat lange unter ihrer Größe gelitten. Inzwischen hat sie viele Freunde gewonnen – weil sie den Mut hatte, ihre Geschichte öffentlich zu erzählen.
Louisa Pfeiffer hat neue Freundinnen gefunden. Klingt nicht wirklich wie eine außergewöhnliche und spektakuläre Neuigkeit, ist es für die Schülerin aus dem Aspacher Ortsteil Kleinaspach (Rems-Murr-Kreis) aber – und was für eine. Die 14-Jährige hatte öffentlich nach neuen Freundinnen gesucht und zwar nach solchen auf Augenhöhe, denn Louisa Pfeiffer ist aktuell 1,87 Meter groß und noch nicht mal ausgewachsen. „Wir waren extra das Handgelenk vermessen. Da wird ein Röntgenbild angefertigt, um beurteilen zu können, ob die Wachstumsfuge noch offen, oder schon geschlossen ist“, erklärt Mama Nina Pfeiffer.