130 Jahre Nutzfahrzeuge: Sonderausstellung im Mercedes-Museum – und Mitfahrten in historischen Fahrzeugen

130 Jahre, nachdem Benz und Daimler den Transport revolutioniert haben, zeigt Mercedes-Benz Nutzfahrzeuge verschiedener Epochen. Wer mitfahren will, hat an zwei Tagen die Chance dazu.

Viel prominenter hätte das Mercedes-Benz-Museum ihn gar nicht präsentieren können, den Daimler Motor-Lastwagen. Besser gesagt den Nachbau des ersten Lastwagens der Welt – mit originalen Motorteilen, wie die Infotafel verrät. Er steht gleich im Eingangsbereich. Gegenüber ist der Benz Combinations-Lieferungs-Wagen ausgestellt, einer der ersten Vans überhaupt – mit originaler Basis. Beides hat seinen Grund.

Schließlich feiert der Stuttgarter Autohersteller 2026 nicht nur 140 Jahre Automobil und das 100-Jahr-Jubiläum der Weltmarke Mercedes-Benz, sondern auch 130 Jahre Nutzfahrzeuge – samt gleichnamiger Sonderausstellung und Mitfahrten für Interessierte.

Mercedes-Benz würdigt Trucks und Vans mit Sonderausstellung

Auch dieses Jubiläum geht auf Carl Benz und Gottlieb Daimler zurück, die unabhängig voneinander als Erfinder des Automobils gelten. 1896, zehn Jahre nach diesen Pionierleistungen, verkaufte Carl Benz dann den ersten Van, Gottlieb Daimler lieferte im selben Jahr den ersten Lastwagen aus. Eine Revolution für den globalen Transport.

An diesem Sonntag startet die Schau „130 Jahre Nutzfahrzeuge“. Die Sonderausstellung dauert bis zum 4. April. Sie beleuchtet die Anfänge, die Zeit des Wirtschaftswunders und die Gegenwart. Im Fokus der Ausstellung stehen sieben Fahrzeuge – vom Benz C1 aus den 1920er-Jahren bis zum batterielektrischen Lkw-Flaggschiff, dem seit 2024 gefertigten eActros 600 von Mercedes-Benz Trucks.

Der Daimler Motor-Lastwagen und der Benz Combinations-Lieferungs-Wagen aus dem Eingangsbereich sind und werden hingegen nicht Teil der Sonderausstellung. Die fahrbereiten Modelle sind nach Museumsangaben nämlich bei weiteren Veranstaltungen gebucht.

Diese Fahrzeuge sind in der Sonderausstellung zu sehen

Benz C1 (1922), steht für die frühe Lkw-Serienproduktion

Mercedes-Benz 170 V Kastenwagen (1952), Kompaktvan

Mercedes-Benz O 319 D Panoramabus (1961), Wegbegleiter der „Wirtschaftswunderzeit“

Mercedes-Benz L 911 (1966), mittelschwerer Kurzhauber

Mercedes-Benz eVito (2023), batterielektrischer Van

Mercedes-Benz eSprinter (2024), batterielektrischer Kleintransporter

Mercedes-Benz eActros 600 (2024), batterielektrischer Lkw von Mercedes-Benz Trucks, einer Marke des Lkw- und Busherstellers Daimler Truck. Dieser wurde 2021 aus der damaligen Daimler AG abgespalten.

Die Schau mache sichtbar, „welche zentrale Rolle Nutzfahrzeuge im Alltag spielen“, sagt Museumsleiterin Bettina Haussmann vor der Eröffnung und bezieht sich dabei etwa auf die Versorgung. Die temporäre Ausstellung beinhaltet beispielsweise auch rund 325 Modellfahrzeuge des Mercedes-Benz Modellauto-Clubs, ein Arcade-Spiel zum Truck-Racing und ein Erinnerungsspiel mit Bildern aus der Transportergeschichte.

Mitfahrten in historischen Mercedes-Fahrzeugen möglich

Unter anderem mit einem Kurzhauber (links; L113 aus dem Jahr 1966), der bei einem Gemüsehändler zum Einsatz kam, und in einem früheren Feuerwehr- Fahrzeug (L660, Baujahr 1953) können Interessierte als Beifahrer unterwegs sein. Foto: Mercedes-Benz Heritage GmbH, Rouven Spindler

Beim nächsten markenoffenen Klassikertreffen „Classics & Coffee“ am Museum steht passend zum Ausstellungsstart das Thema Nutzfahrzeuge im Mittelpunkt. Sowohl an diesem als auch am nächsten Sonntag (Familientag, 5. Juli) werden laut dem Mercedes-Museum Mitfahrten in historischen Fahrzeugen angeboten. Drei Lkw, zwei Vans und ein Bus sollen zur Auswahl stehen.

Das Museum ist von Dienstag bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr geöffnet, Kassenschluss ist jeweils um 17 Uhr. Die Sonderausstellung im Collectionsraum 5 ist mit gültiger Eintrittskarte zugänglich.