Siegerin Susey Wendy: Eine 13-Jährige gewinnt den Song-Contest für Nachwuchs-Acts

Beim „Welcome to Europe“-Contest treten junge Menschen mit eigens geschriebenen Songs an. Entwickelt und veranstaltet wird der Musikwettbewerb von einer Musikagentur aus Winnenden.
Er heißt „Welcome To Europe“ und ist ein anerkannter Songcontest, der musikbegeisterten jungen Menschen den Sprung zum Schreiben und Performen eigener Songs erleichtern soll. Er wird auch als „ESC für Nachwuchsacts“ bezeichnet. Die Entwicklung und Veranstaltung des Musikwettbewerbs stammt dabei aus Winnenden (Rems-Murr-Kreis). In diesem Jahr gewann die 13-jährige Susey Wendy die 18. Ausgabe.