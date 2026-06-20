100. Geburtstag: Unterwegs mit Ingeborg Bachmann

Hundert Jahre nach ihrer Geburt bleibt die Autorin präsent, obgleich sie sich allen Zuschreibungen entzieht. Und das ist nicht die einzige paradoxe Erfahrung, wenn man ihr folgt.

Böhmen liegt am Meer, zumindest seit Ingeborg Bachmann in einem ihrer schönsten Gedichte diese etwas irreführende Behauptung Shakespeares als poetologischen Rettungsanker im Schiffbruch ihres Lebens ergriffen und damit auf eigene Weise beglaubigt hat. Hinter ihr liegt das endgültige Scheitern ihrer Beziehung zu Max Frisch. Doch das qualvolle Zugrundegehen verbindet sich im Bild jenes geografischen Unorts mit einer gegenläufigen Bewegung, die den Verlust an ein Finden knüpft. „Ich will nichts mehr für mich. Ich will zugrunde gehen. / Zugrund – das heißt zum Meer, dort find ich Böhmen wieder.“ Etwas auf den Grund zu gehen, kann bedeuten, erst damit seiner Wahrheit teilhaftig zu werden, auch wenn diese über gesetzte Grenzen hinausführt. „Zugrund gerichtet, wach ich ruhig auf. / Von Grund auf weiß ich jetzt, und ich bin unverloren.“ Wer den Weg zu der 1926 in Klagenfurt geborenen Ingeborg Bachmann finden will, deren hundertster Geburtstag am 25. Juni dazu Anlass geben könnte, muss paradoxen Erfahrungen gewachsen sein.

Als solche könnte man auch das sich jährlich wiederholende Erlebnis begreifen, wenn sich bei der Eröffnung des in ihrem Namen stattfindenden Wettlesens in Klagenfurt Sponsoren und Notablen artig durch ein Best-of aus Bachmann-Zitaten kämpfen. Am entwaffnendsten der frühere Tennislehrer des FPÖ-Rechtshänders Jörg Haider und heutige Bürgermeister der Stadt. Auch diese Wahrheit ist den Menschen zumutbar: Niemand ist gegen die Nachwelt gefeit.

Ingeborg Bachmann mit beim Treffen mit Hannah Arendt in New York, 1962 Foto: © Fred Stein/Deutsches Literaturarchiv

Pünktlich zum 100. Geburtstag der ihrer Heimat bis zuletzt in inniger Ambivalenz Verbundenen beginnt der 50. „Bewerb“, von dem immer wieder befürchtet wurde, er könnte sein Jubiläum nicht überleben, sollten die politischen Freunde des Bürgermeisters weiter an Boden gewinnen. Vier Jahre, nachdem die Schriftstellerin im September 1973, von Betäubungsmitteln zugedröhnt, in ihrer römischen Wohnung mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen und drei Wochen später ihren schweren Brandverletzungen erlegen war, rief der Kritiker Marcel Reich-Ranicki den Bachmann-Preis ins Leben. Vielleicht als Wiedergutmachung für ein historisches Fehlurteil, geeignet, ein für alle Mal den Begriff „Literaturpapst“ in die Schnatterzone leichtsinniger Kulturtalks zu verbannen.

Reich-Ranicki konnte in der Prosaautorin nur eine gefallene Lyrikerin erkennen, die nach dem Wechsel ihres Repertoires bei der Trivialliteratur gelandet sei: „Lesestoff für jene Damen, die beim Friseur oder im Wartezimmer des Zahnarztes in Illustrierten blättern.“ Viel Spaß beim Friseur, sollte dort einmal „Malina“ ausliegen, eines der komplexesten, formal avanciertesten und kühnsten Romanprojekte des 20. Jahrhunderts. Man könnte das Urteil des Großkritikers selbst als Beleg jener patriarchalen Auslöschungsgewalt begreifen, deren Vernichtungsspur ihr unvollendet gebliebener „Todesarten“-Zyklus folgt.

Höhenflüge und Abstürze

Klagenfurt liegt in Karlsruhe, zumindest kann man dort gerade der Dichterin als junger Frau im Kreis ihrer Familie begegnen, wie sie sich an den Vater schmiegt, ein Schuldirektor, der mit strengem Blick in Wehrmachtsuniform posiert. Später wird sie in einem autobiografischen Text schreiben, dass der Einmarsch von Hitlers Armee in ihrer Geburtsstadt ihre Kindheit zerstört habe. Das Foto aus dieser Zeit ist Teil der gerade im Prinz-Max-Palais gezeigten Ausstellung „Ingeborg Bachmann: ,Ich existiere nur, wenn ich schreibe‘“.

Entgegen diesem Titel sind es neben faksimilierten Briefen, Autografen und Erstausgaben vor allem großformatige Porträts, die ins Auge fallen: 1950 frisch onduliert und promoviert mit einer Arbeit über Martin Heidegger, eine Zeit, in der ihre Liebe zu Paul Celan ihren ersten Absturz erlebt, wozu eine Fotocollage aus dem Wiener Prater zwei Jahre zuvor passt, auf der die beiden in einem Doppeldecker glücklich durchzustarten scheinen.

In Rom 1962 Foto: Mario Dondero/ÖNB, Literaturarchiv

Eines ihrer bekanntesten Gedichte beginnt mit der drei Mal wiederholten Aufforderung „Erklär mir, Liebe!“. Ein Teil der Geschichte der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts lässt sich entlang der Beziehungen, Affären und Tragödien der Dichterin erzählen, die mit dem zerbrechlich-weltentrückten Pathos ihrer Gedichte 1952 die Herren und Herzen des führenden deutschen Literaturerneuerungsgremiums so betörte, dass ihr für den Band „Die gestundete Zeit“ der Preis der Gruppe 47 verliehen wurde. An gleicher Stelle musste der Shoah-Überlebende Paul Celan erdulden, für den Vortragsstil seiner „Todesfuge“ mit Joseph Goebbels verglichen zu werden.

Wenig später erscheint Ingeborg Bachmann zum Schrecken des väterlichen Mentors Heinrich Böll auf dem Cover des „Spiegel“ als moderne, unabhängige Künstlerin, mit lässigem Kurzhaarschnitt, kajalgeschminkten Augen und modischem Rollkragen. Es folgt die Lebens- und Arbeitsbeziehung zu dem homosexuellen Komponisten Hans Werner Henze. Eine kurze Romanze verbindet sie mit dem drei Jahre jüngeren Hans Magnus Enzensberger, schon zu Zeiten des alles überschattenden Liebesdesasters mit Max Frisch, aus dem auch der zwischen beiden vereinbarte „Venedig-Vertrag“ für eine offene Beziehung keinen Ausweg wies.

Sinnlich-geistige Verschlingungen

Das Unheil, das sie füreinander waren, lässt sich in dem dramatischen Briefwechsel nachvollziehen, der manche bislang geltenden Gewissheiten korrigiert hat. Er flüchtet sich in die Arme der 24 Jahre jüngeren Marianne Oellers, sie in die des italienischen Germanisten Paolo Chiarini, er heiratet, sie bricht zusammen. Und beide verarbeiten das Erlebte in ihren Romanen – Frisch in „Mein Name sei Gantenbein“, Bachmann in den drastischen Traumsequenzen des Mittelteils von „Malina“.

Radfahren hilft gegen Depression, riet ihr ein Arzt in Berlin, wo sie mit den Kollegen Uwe Johnson und Hans Werner Richter einen Fahrradclub gründete für Ausflüge in den Grunewald. Während einer Reise mit dem jungen österreichischen Schriftsteller Adolf Opel soll es zu einer Orgie in der ägyptischen Wüste gekommen sein. Die letzte Strophe von „Erklär mir, Liebe!“ mündet mit einem „Erklär mir nichts“ ins Bild eines Salamanders, „der durch jedes Feuer“ geht. Womit das gesamte Gebiet der sinnlich-geistigen Verschlingungen umrissen wäre, das in Gestalt von Mythen und Legenden ihr eigentliches Werk überwuchert, möglicherweise weil es leichter ist, hohe Literatur in Kolportage zu verwandeln, als sich mit ihr auseinanderzusetzen.

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All dies mag man zu dem imaginären und realen Bildnis-Parcours hinzudenken, der durch das Leben der früh vollendeten Lyrikerin, feministischen Ikone, intellektuellen Diva, tragisch liebenden Mater dolorosa der Nachkriegsliteratur führt. Und die Reihe solcher griffig-übergriffigen Zuschreibungen ließe sich beliebig fortsetzen, hätte man dabei nicht das Gefühl, dass die, um die es dabei geht, mit jeder neuen Aufnahme und Bestimmung ein Stück weiter in die Ferne rückt. Die Beobachtung des Entgleitens ist mittlerweile selbst zum Topos ihrer Festschreibung geworden.

Auch darin liegt die Zumutung einer paradoxen Wahrheit, wie sie Bachmann in ihrer berühmten Dankesrede für den Hörspielpreis der Kriegsblinden umkreist: „Dass wir uns orientieren an einem Ziel, das freilich, wenn wir uns nähern, sich noch einmal entfernt.“ Vielleicht ist dieses Sich-Entziehen, das oszillierende „Ich bin es nicht. Ich bin’s“, die Feuerprobe auf die prinzipielle „Ungeschlossenheit“, die Bachmann in ihrer Frankfurter Poetikvorlesung der Literatur attestiert: „Sie ist ungeschlossen, da ihre ganze Vergangenheit sich in die Gegenwart drängt.“

Rückzugsorte der Barbarei

Und so geht das Fernrücken mit einem Nahekommen einher, das Entgleiten wird zur Voraussetzung der Konkretion. Man muss die systemische Gewalt gegen Frauen, die das „Todesarten“-Projekt ausbuchstabiert, nicht im Licht zeitgenössischer Kriminalstatistiken oder der misogynen Mobilmachung einer Manosphere lesen. Aber in Zeiten, in denen eine schwelende Zerstörungslust dabei ist, alle zivilisatorischen, politischen, demokratischen Barrieren zu überspringen, drängt unabhängig vom Schub der Gedenktage ein Werk in die Gegenwart, das sich kompromisslos der Frage stellt, wohin sich die Barbarei zurückgezogen hat, um jederzeit wieder zu entflammen. „Es ist ein großer Irrtum zu glauben, dass man nur in einem Krieg ermordet wird oder in einem Konzentrationslager, man wird mitten im Frieden ermordet“, sagt Bachmann.

Klagenfurt liegt am Wörthersee – oder nicht? Jedenfalls gelangt die Protagonistin der späten Erzählung „Drei Wege zum See“ auf keiner der auf einer Wanderkarte eingezeichneten Routen ans Ziel. Dafür durchläuft sie noch einmal zentrale Stationen ihres Lebens, am Knotenpunkt einer großen, unerfüllten Liebe, den Schauplätzen der leidenden Menschheit und dem Möglichkeitsraum der Literatur, der durch den Geliebten herbeizitiert wird. In dessen Gestalt spiegelt sich noch einmal Paul Celan, in seinem Namen Franz Joseph von Trotta der Geist von Joseph Roths Romanen über die versunkene Welt der Donaumonarchie.

Wege ohne Ziel

Auch zu Ingeborg Bachmann führen verschiedene Wege: Man kann sich in alten Audioaufnahmen von dem samten die dunklen Zonen ihrer Lyrik abtastenden Idiom über den Rand der vernutzten Sprache hinausführen lassen, im Bestreben, „einen einzigen Satz haltbar zu machen, / auszuhalten in dem Bimbam von Worten.“ Man kann die Schleichwege zwischen Leben und Literatur erkunden, die sich mit jedem weiteren veröffentlichten Briefwechsel auftun, um die gesellschaftlichen Ursachen jenes „Male oscuro“ zu lichten, an dem sie laboriert. Man kann nach Klagenfurt reisen um in dem Haus, in dem sie prägende Jahre der Kindheit und Jugend verbracht hat, ihrer Musealisierung beizuwohnen, oder um bei dem in ihrem Namen veranstalteten Wettlesen zu erleben, welche Horizonte die „Ungeschlossenheit“ der Literatur dort eröffnet. Vermutlich gelangt keiner dieser Wege ans Ziel, was ganz im Sinn der Geehrten liegen dürfte.

Nur so viel ist sicher: „Es kommen härtere Tage. Die auf Widerruf gestundete Zeit wird sichtbar am Horizont.“ Dafür braucht es diese Literatur.

Info

Frühstückseminar

„Weiß ich nur Dunkles zu sagen“ – Ingeborg Bachmann: am 24. Juni, 10 Uhr, würdigt der Literaturkritiker Helmut Böttiger die Schriftstellerin im Literaturhaus Stuttgart.

Film

Am 25. Juni, dem 100. Geburtstag, startet im Kino „Ingeborg Bachmann - jemand, der einmal ich war“, mit Sandra Hüller; ein Film von Regina Schilling.

Ausstellung

„Ingeborg Bachmann: ‚Ich existiere nur, wenn ich schreibe’“ im Prinz-Max-Palais in Karlsruhe ist noch bis 6. September zu sehen

Bachmann-Preis

Am 100. Geburtstag beginnen in Klagenfurt zum 50. Mal die Tage der deutschsprachigen Literatur. Die Lesungen werden auf 3Sat übertragen. Die Eröffnung am 24. Juni sowie alle Lesungen und Diskussionen sind auch als Livestream auf Sat.de und unter Bachmannpreis.orf.at mitzuerleben.