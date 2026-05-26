Nach "Full House"-Darstellerin Jodie Sweetin hat nun auch Andrew Keegan über niedrige Tantiemen für seine Arbeit in Serien ausgepackt. Teilweise bekomme er Schecks in Höhe von einem Cent.

Er spielte in der Serie "Eine himmlische Familie" und in "10 Dinge, die ich an Dir hasse" an der Seite von Heath Ledger (1979-2008): Doch von den Tantiemen kann Andrew Keegan (47) nicht leben. Dies verriet der Schauspieler in dem Podcast "The McBride Rewind". Für manche Serien erhalte er einen Scheck in Höhe von einem Cent. Diesen Scheck zu verschicken koste bereits 40 Cent, sagte er zu Moderator Josh McBride (38). Er schaue gar nicht nach, für welchen Film oder welche Serie er diese Minibeträge erhalte, verriet Keegan. Denn: Ein Cent sei seine "Zeit nicht wert".

Für seine verschiedenen Auftritte erhalte Andrew Keegan Tantiemen in unterschiedlicher Höhe. Neben den Centbeträgen liegen sie laut eigener Aussage zwischen zehn und 80 US-Dollar.

Das meiste Geld kommt laut Andrew Keegan von "10 Dinge, die ich an Dir hasse". In dem Teenie-Kultfilm von 1999 spielte er neben Heath Ledger und Julia Stiles (45) den simpel gestrickten Schönling Joey. Davor trat der Kalifornier als Gaststar in Kultserien wie "Baywatch", "Full House" oder "Sabrina - Total Verhext!" auf. Von 1997 bis 2004 verkörperte er in "Eine himmlische Familie" den jungen Vater Wilson West.

Auch "Full House"-Star Jodie Sweetin klagt über Tantiemen

Vor Andrew Keegan hatte bereits "Full House"-Star Jodie Sweetin (44) über niedrige Tantiemen ausgepackt. Die Darstellerin der Stephanie Tanner erzählte ebenfalls im Podcast von Josh McBride, dass sie für ihre Rolle in "Full House" nur einen Cent erhalten habe.

Als Grund für die immer niedrigeren Auszahlungen nannte Jodie Sweetin Streamingdienste wie Netflix oder Amazon Prime Video. Diese Anbieter zahlen den Darstellern laut der Schauspielerin nichts aus. Als "Full House" noch im Fernsehen als Wiederholung lief, sei dies anders gewesen.

Es gibt aber auch die andere Seite des Spektrums. So verriet Lisa Kudrow (62) kürzlich, dass sie und ihre Kollegen von "Friends" jedes Jahr 20 Millionen Dollar Tantiemen erhalten.