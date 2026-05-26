Nach "Full House"-Darstellerin Jodie Sweetin hat nun auch Andrew Keegan über niedrige Tantiemen für seine Arbeit in Serien ausgepackt. Teilweise bekomme er Schecks in Höhe von einem Cent.
Er spielte in der Serie "Eine himmlische Familie" und in "10 Dinge, die ich an Dir hasse" an der Seite von Heath Ledger (1979-2008): Doch von den Tantiemen kann Andrew Keegan (47) nicht leben. Dies verriet der Schauspieler in dem Podcast "The McBride Rewind". Für manche Serien erhalte er einen Scheck in Höhe von einem Cent. Diesen Scheck zu verschicken koste bereits 40 Cent, sagte er zu Moderator Josh McBride (38). Er schaue gar nicht nach, für welchen Film oder welche Serie er diese Minibeträge erhalte, verriet Keegan. Denn: Ein Cent sei seine "Zeit nicht wert".