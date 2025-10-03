Er ist gebürtiger Stuttgarter, spielte in der Jugend für VfB und Kickers – und kommt nun als Nummer eins des 1 .FC Heidenheim zum Bundesliga-Duell. Was empfindet Diant Ramaj?
Die Karten für die Eltern hat Diant Ramaj selbstverständlich organisiert, ein Parkschein dagegen ist nicht nötig. Wenn sie ihren Sohn am Sonntag (15.30 Uhr) in der MHP-Arena beim VfB Stuttgart im Tor des 1. FC Heidenheim sehen wollen, brauchen sie von zu Hause zu Fuß keine 15 Minuten, um im Stadion zu sein. Kein Wunder, dass der 24-Jährige vor dem Bundesliga-Duell in Bad Cannstatt sagt: „Das ist wie ein Heimspiel für mich.“