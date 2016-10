Schaffhausen in der Schweiz Massenkarambolage fordert Todesopfer

Von red/dpa 15. Oktober 2016 - 22:33 Uhr

In Schaffhausen in der Schweiz hat es nahe der Grenze zu Deutschland am Samstagabend einen schweren Verkehrsunfall gegeben.





Schaffhausen - Bei einer Massenkarambolage auf einer Autobahn im schweizerischen Schaffhausen nahe der deutschen Grenze ist am Samstag eine Frau ums Leben gekommen. Elf Menschen wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. An dem Auffahrunfall im Fäsenstaubtunnel waren vier Autos, ein Lastwagen und ein Reisebus beteiligt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein Auto auf ein anderes geschleudert. Eine 44-jährige Insassin des Busses starb. Wie es zu dem Unglück kam, war zunächst unklar.

Zahlreiche Polizei- und Rettungswagen sowie Hubschrauber waren im Einsatz. Die Verletzten wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Der Tunnel blieb für mehrere Stunden gesperrt.