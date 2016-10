Erotikmesse in Berlin Vorsichtiges Tasten und heiße Einblicke bei der Venus

Die Erotikmesse Venus in Berlin lockt in jedem Jahr tausende Besucher. In diesem Jahr gibt es auch eine Führung für Blinde.





Berlin - Blinde Menschen zwischen nackten Tatsachen: In der Woche des Sehens hat der Berliner Blindenverband erstmals Führungen über die laufende Erotikmesse „Venus“ angeboten. Zwei Stunden lang war Travestiekünstlerin Ella Mortadella mit blinden und sehbehinderten Menschen unterwegs, um Erotikpuppen zu berühren oder erotische Schokolade zu probieren. Die Teilnehmer konnten auch Vibratoren und erotisches Holzspielzeug ertasten.

„Die Führungen waren ein Wunsch eines unserer Mitglieder und schnell ausgebucht“, sagte Verbandssprecherin Paloma Rändel. „Natürlich ist das ein intimes Thema. Aber Messen sind für blinde Menschen allein generell schwer zugänglich“, ergänzte sie. Denn es gebe keine Leitsysteme und der Geräuschpegel sei oft zu hoch. „Viele Aussteller sind auch mit dem Wunsch überfordert, dass blinde Menschen Dinge abtasten müssen.“

Deshalb war der Rundgang unter dem Thema „Liebe, Sex und Partnerschaft“ vorher gut organisiert. Die blinden Teilnehmer trugen Kopfhörer, ausgewählte Aussteller waren auf die besonderen Bedürfnisse ihrer Gäste vorbereitet. Zur Themenwoche „Kunst und Erotik“ des Verbands gehörte auch erotische Literatur.

