Cartoons zur US-Wahl Die besten Trump-Karikaturen im Internet

Von Beate Pundt 11. November 2016 - 16:26 Uhr

Die Freiheitsstatue ist bei den Karikaturisten ein beliebtes Symbol. Mal weinend, mal ängstlich, mal angriffslustig – oder wie hier als Trump-Clown verunstaltet.Foto: Screenshot Twitter/@ygreck

Seit seiner Wahl liegen die Bleistifte nicht mehr still: Während manche den überraschenden Sieg von Donald Trump noch verarbeiten müssen, zeichnen die Karikaturisten wie wild. Eine Auswahl der besten Cartoons.

Washington - Donald Trump wird der neue Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Diese Schlagzeile ist für viele Karikaturisten ein klarer Aufruf zum Zeichnen. Auch zwei Tage nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses (Mittwochmorgen, 9. November), sind die sozialen Netzwerke voll von satirischen Beiträgen zum Wahlsieger.

Bereits vor seiner Wahl wurde Donald Trump immer wieder parodiert: Wegen seiner Frisur, wegen seiner abfälligen Bemerkungen über Frauen und seinem Wunsch nach einer Mauer zu Mexiko. Der Populist wurde im US-Wahlkampf neben seiner Konkurrentin Hillary Clinton bis zuletzt als Spinner verspottet. Jetzt wird er gefürchtet. Wir zeigen eine Auswahl einiger Karikaturen, die derzeit im Netz die Runde machen.

Die Freiheitsstatue – traurig bis angriffslustig

In vielen Karikaturen taucht das Wahrzeichen Amerikas auf: die Freiheitsstatue in New York. Mal weint sie, mal schämt sie sich oder versteckt sich. Trump jedenfalls kommt ihr gefährlich nahe:

Zu nahe:

Here comes President Trump by KAL - political cartoon gallery pic.twitter.com/IQ5ejpLXhl — Political Cartoon (@Cartoon4sale) 10. November 2016

Hier im Trump-Stil als verunstalteter Clown:

Bei einigen weckt die Wahl offensichtlich Erinnerungen ...

... und Assoziationen.

Trump wins Presidency, now what? - political cartoon gallery pic.twitter.com/cgfqaT2jew — Political Cartoon (@Cartoon4sale) 9. November 2016

Die Rivalen: Trump, der die breite Bevölkerung für sich mobilisiert hat und Hillary Clinton, die als Verliererin aus dieser Wahl hervorging.

In vielen Cartoons gibt es auch Anspielungen auf Trumps verbale Entgleisungen vor seiner Wahl, wie die über Schauspielerin und Moderatorin Rosie O’Donnell (Bild 10 im Best of).

Trump visits Obama in the White House by Dave Brown - political cartoon gallery pic.twitter.com/pnbNQfH5qE — Political Cartoon (@Cartoon4sale) 11. November 2016

How to be President! Political cartoon gallery pic.twitter.com/u0yMrL3buh — Political Cartoon (@Cartoon4sale) 11. November 2016

„Guten Morgen Amerika“ – Trump begrüßt Amerika als ekelhafter Liebhaber ...

Good Morning America.



David Rowe cartoon pic.twitter.com/954hC9owP7 — Paul Kirby (@paul1kirby) 9. November 2016

... oder als fleischfressende Pflanze.

Auch ein Trump-Befürworter unter den Karikaturisten

Obwohl in den sozialen Netzwerken die negativen Karikaturen zu Trumps Wahlsieg deutlich überwiegen, gibt es einen Karikaturisten, der mit seinen Zeichnungen für Trump wirbt. Für ihn ist der Republikaner ein Held.

Er kritisiert offenkundig die Demonstrationen gegen Trump nach dessen Sieg.