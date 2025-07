Reality-Show "The Summit": Auch Emmy Russ und Serkan Yavuz sind dabei

Zwölf Stars treten an

1 Der Cast von "The Summit" ist komplett. Foto: Agentur filmcontact/Prime Video

Vier Kandidatinnen und Kandidaten standen bereits fest, jetzt hat Prime Video auch den restlichen Cast für die neue Abenteuer-Show "The Summit" verkündet. Unter anderem werden sich Emmy Russ und Serkan Yavuz der Berg-Herausforderung stellen.











Prime Video bringt frischen Wind ins Reality-Genre: In "The Summit" wagen sich zwölf deutsche Promis auf ein besonderes Abenteuer. Ziel ist ein Berggipfel in Neuseeland. Der Start des neuen Formats ist für das dritte Quartal geplant.