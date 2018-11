Zwölf Fakten zur Ludwigsburger Traditionsveranstaltung Darum ist der Ludwigsburger Weihnachtsmarkt so besonders

Von pho 27. November 2018 - 15:30 Uhr

Ganz besondere Engel, ein barockes Muster der Stände und ganz viel Gemütlichkeit: der Ludwigsburger Weihnachtsmarkt ist aus vielerlei Gründen ein besonderer in der Region. Wir haben seine Alleinstellungsmerkmale gesammelt.





13 Bilder ansehen

Ludwigsburg - Es ist wieder so weit: Der Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt hat begonnen – und damit ein ganz besonderer Weihnachtsmarkt in der Region Stuttgart. Er überzeugt nicht nur mit seiner barocken Kulisse, sondern auch mit einen hohen Anteil an Kunsthandwerk. Und das ist längst nicht alles: Der Ludwigsburger Weihnachtsmarkt hat vieles, was ihn einzigartig macht.

Mehr zum Thema

Für die nötige Portion Smalltalk-Expertise in geselliger Glühweinrunde rund um den Marktplatz haben wir zwölf Fakten zum Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt gesammelt, die garantiert nicht jeder kennt. Oder wussten Sie, dass der Barock-Weihnachtsmarkt laut einer Studie zu den gemütlichsten in ganz Deutschland zählt? Klicken Sie sich durch unsere Bilderstrecke.