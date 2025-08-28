Zwischenwelten in München: Carlo Ljubek und Ferdinand Hofer drehen ersten gemeinsamen Tatort

Nach dem Ende der Ära Batic und Leitmayr starten Carlo Ljubek und Ferdinand Hofer mit ihrem ersten gemeinsamen "Tatort"-Fall. In München laufen die Dreharbeiten zu "Zwischenwelten".
Carlo Ljubek (49) und Ferdinand Hofer (32) treten das Erbe der Münchner "Tatort"-Legende an. Die beiden Schauspieler übernehmen nach 35 Jahren die Nachfolge von Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (66), die als Kommissare Batic und Leitmayr eine Ära prägten. Seit dem 26. August laufen in München und Umgebung die Dreharbeiten zu ihrem ersten gemeinsamen Fall mit dem Arbeitstitel "Zwischenwelten".