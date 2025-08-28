Zwischenwelten in München: Carlo Ljubek und Ferdinand Hofer drehen ersten gemeinsamen Tatort

Nach dem Ende der Ära Batic und Leitmayr starten Carlo Ljubek und Ferdinand Hofer mit ihrem ersten gemeinsamen "Tatort"-Fall. In München laufen die Dreharbeiten zu "Zwischenwelten".

Carlo Ljubek (49) und Ferdinand Hofer (32) treten das Erbe der Münchner "Tatort"-Legende an. Die beiden Schauspieler übernehmen nach 35 Jahren die Nachfolge von Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (66), die als Kommissare Batic und Leitmayr eine Ära prägten. Seit dem 26. August laufen in München und Umgebung die Dreharbeiten zu ihrem ersten gemeinsamen Fall mit dem Arbeitstitel "Zwischenwelten".

Der Krimi verspricht bereits jetzt Spannung zwischen den beiden ungleichen Ermittlern. Hofer spielt wie zuvor Hauptkommissar Kalli Hammermann, der kurz vor der Beförderung zum Leiter der Mordkommission steht. Ljubek kommt neu ins "Tatort"-Universum und verkörpert den SEK-Schichtleiter Nikola Buvak. Ein undurchsichtiges Verbrechen führt die beiden schicksalshaft zusammen.

Konflikte zwischen den neuen Hauptpersonen

Der erste "Tatort"-Fall des Duos spielt gemäß Pressemitteilung im Münchner Stadtteil Neuperlach. Nach einem brutalen Raubmord wird der Tatverdächtige vom SEK angeschossen und ist nicht mehr vernehmungsfähig. Für Hammermann scheint der Fall zunächst klar - doch SEK-Mann Buvak, der im Viertel aufgewachsen ist, entdeckt Hinweise auf eine unbekannte Person. Die Ermittlungen werden kompliziert, als parallel eine junge Frau verschwindet. Die beiden Polizisten müssen ihre verschiedenen Ansätze koordinieren, um die Fälle zu lösen.

Neben den Hauptdarstellern sind Antje Traue, Meltem Kaptan, Ronald Zehrfeld und Eva Karl Faltermeier zu sehen. Regie führt Katharina Bischof ("Hackl") und das Drehbuch stammt von Stefan Holtz und Florian Iwersen ("Game Over"). Die Dreharbeiten dauern noch bis zum 25. September, die Ausstrahlung ist für 2026 im Ersten geplant.

Letzte Klappe für Batic und Leitmayr gefallen

Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl hatten bereits im Juli ihre letzten Szenen als Batic und Leitmayr gedreht. Nach exakt 100 Fällen verabschieden sie sich 2026 mit einer Doppelfolge mit dem Arbeitstitel "Unvergänglich" vom Münchner "Tatort". Die beiden Schauspieler ermittelten seit 1991 in der bayerischen Landeshauptstadt und prägten damit eine der erfolgreichsten "Tatort"-Reihen. Hofer und Ljubek setzen ihre Tradition eines bayrischen Ermittlers und eines Kollegen mit kroatischen Wurzeln fort.