Zwischenlager für Atommüll: Philippsburg zufrieden – trotz Niederlage

Durften vier zusätzliche Castor-Behälter in das Zwischenlager Philippsburg gebracht werden? Der Verwaltungsgerichtshof sagt Ja.
Trotz einer klaren juristischen Niederlage ist Philippsburg nicht unzufrieden mit einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs zum atomaren Zwischenlager in der Stadt. „Für mich und die Bürger von Philippsburg ist die Feststellung wichtig, dass man ein atomares Zwischenlager unter den aktuellen Bedingungen sicher betreiben kann“, sagt Bürgermeister Stefan Martus. Das sei die zentrale Aussage des Mannheimer Gerichtsurteils.