Zwischenfall in Stuttgart-Ost: Brandstiftung an Auto scheitert

1 Nur wenige Tage nach einem LKW-Brand geht es diesmal glimpflich aus im Stuttgarter Osten. Foto: dpa/Marijan Murat (Symbolbild)

Am Wochenende hat jemand versucht, ein Auto im Stuttgarter Osten anzuzünden. Das hat nicht geklappt. Die Besitzerin hat dennoch einen Schaden zu beklagen.











Am Montagmorgen hat eine Autofahrerin im Stuttgarter Osten bemerkt, dass sich am Wochenende jemand an ihrem Auto zu schaffen gemacht hatte. Als sie losfahren wollte, war ein Reifen platt. Die Polizei geht aufgrund der Spurenlage davon aus, dass jemand an der Stelle versucht hat, den Wagen anzuzünden. Die Frau hatte ihren schwarzen Audi A3 am Samstag gegen 21 Uhr auf Höhe der Hausnummer 30 an der Karl-Schurz-Straße abgestellt. Zwischen 21 Uhr am Samstag und 8 Uhr am Montag müssen demnach die Tatpersonen zugeschlagen haben. Es sei ihnen aber nicht gelungen, das Fahrzeug in Brand zu stecken, meldet die Polizei. Der Schaden war am rechten Hinterreifen. Das ist eine typische Stelle, an der Brandstifter zuschlagen: An der Bordsteinkante und nahe am Tank.