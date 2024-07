Zwischenfall in Korntal-Münchingen: Schlägerei am Bahnsteig

Schlägerei am Bahnsteig

Zwischenfall in Korntal-Münchingen

1 Die Polizei bittet um Hinweise. Foto: dpa/Silas Stein

Eine zunächst verbale Auseinandersetzung ist am Donnerstagabend eskaliert. Am Ende prügelten sich zwei Männer, mehrere Personen wurden verletzt.











Eine mündliche Auseinandersetzung ist am Donnerstag eskaliert. Am Ende prügelten sich zwei Männer, drei Personen wurden verletzt. Laut Polizei waren gegen 19.15 Uhr zwei 32 und 24 Jahre alte Männer aneinandergeraten, schlugen mit Fäusten aufeinander ein. Der Ältere soll seinen Kontrahenten mit Abwehrspray bedroht haben, worauf der Jüngere mit einem Ast auf sein Gegenüber einschlug. Als die Freundin des Jüngeren schlichten wollte, wurde auch sie attackiert. Zudem warf der 32-Jährige ihren E-Scooter in Richtung des Kontrahenten. Mehrere Polizisten trennten letztlich die Streithähne. Die drei wurden leicht verletzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.