Zwischenfall in Esslingen: Betrunkener will Polizistin in Finger beißen

1 Ein Betrunkener hielt sich unbefugt im Gleisbereich auf und legte sich sodann mit der Polizei an. Foto: Marijan Murat/dpa

Mit 2,4 Promille im Gleis: Ein Mann löst eine Notbremsung eines Zuges und einen Polizeieinsatz mit ungewöhnlichem Ausgang aus.











Ein Betrunkener hat sich in Esslingen erst unbefugt im Gleisbereich aufgehalten und wollte anschließend laut Bundespolizei einer Beamtin in den Finger beißen. Der 35-Jährige war am Mittwoch von Gleisarbeitern entdeckt worden, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Diese gaben einem herannahenden Zugfahrer ein Warnsignal, sodass der Fahrer eine Notbremsung einleiten konnte.