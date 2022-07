1 Evakuierte Besucher am Montagnachmittag Foto: edi

Aufgrund einer Verpuffung an einer Kühlmittelanlage in einem Discounter musste das Böblinger Einkaufszentrum Mercaden am Montagnachmittag evakuiert werden. Eine Gefahr für die Menschen in der Umgebung war das nicht.















In dem Böblinger Einkaufszentrum Mercaden haben am Montagnachmittag die Alarmglocken geschrillt: Die Shopping Mall wurde gegen 15 Uhr evakuiert. Offenbar kam es an der Kühlmittelanlage eines dort ansässigen Discounters zu einer Verpuffung, teilt die Polizei mit. Das Gebäude musste daraufhin evakuiert werden. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Die Polizei sperrte die Zuwege zu dem Einkaufszentrum. Eine Gefahr für die Menschen in der Umgebung bestand laut Polizei-Pressesprecher André Kielneker nicht.

Wie es zu der Verpuffung kommen konnte, war am Montagnachmittag zunächst noch unklar. Auch, wann das Gebäude wieder betreten werden kann, war noch nicht bekannt.