Zwischenfall im Wahlkampf: Rentner nach Gehstock-Attacke auf Babis verurteilt

1 Ein Gericht hat einen Rentner verurteilt, der den jetzigen tschechischen Regierungschef Andrej Babis im Wahlkampf attackiert hatte. (Archivbild) Foto: Deml Ondøej/CTK/dpa

Ein 65-Jähriger attackierte den jetzigen tschechischen Regierungschef und Milliardär Andrej Babis im Wahlkampf - aus Wut über angebliche Lügen. Ein Richter redete ihm nun ins Gewissen.











Frydek-Mistek - Wegen einer Gehstock-Attacke auf den jetzigen tschechischen Regierungschef Andrej Babis ist ein Rentner in Tschechien zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Das berichtete die Agentur CTK. Zu dem Vorfall war es im September auf einer Wahlkampfveranstaltung kurz vor der Parlamentswahl gekommen, aus der Babis als Sieger hervorging. Das Bezirksgericht in Frydek-Mistek verhängte wegen versuchter Körperverletzung eine Freiheitsstrafe von einem Jahr, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.