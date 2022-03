1 Zwei ukrainische Fahnen sind angezündet worden. (Symbolbild) Foto: IMAGO/NurPhoto/IMAGO/Samuel Boivin

Zwei ukrainische Fahnen haben Mitarbeitende des Schauspielhauses ersetzen müssen, weil sie in Brand gesteckt worden waren. Der Staatsschutz der Polizei ermittelt.















Stuttgart - Bereits zwei Mal haben die Mitarbeitenden des Staatstheaters eine Fahne in den ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb ersetzen müssen, die sie als Zeichen der Solidarität am Schauspielhaus aufgehängt hatten. Der Aufruf „stand with Ukraine“ war darauf zu lesen. Denn an zwei Tagen ist die Fahne im Schlossgarten angezündet worden. Die erste Fahne wurde in der Nacht zum Mittwoch, 2. März, zerstört. Die Polizei wurde alarmiert. Ein Sprecher bestätigte, dass der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen habe.

Die Polizei vermutet Brandstiftung

Das gilt auch für den zweiten Fall, denn auch die Ersatzfahne wurde am Donnerstag angezündet: Gegen 18 Uhr bemerkten Mitarbeitende das Feuer und konnten es schnell löschen. Wieder kam die Polizei und sicherte Spuren. Auch wegen der Wiederholung wird davon ausgegangen, dass es sich um Brandstiftung handelte.