Zwischenfall bei Walheim: Unbekannter belästigt 20-Jährige während der Zugfahrt

1 Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Erregung eines öffentlichen Ärgernisses (Symbolbild). Foto: Sven Hoppe/dpa

Eine 20-Jährige war im Zug zwischen Walheim und Besigheim unterwegs, als sich ein Mann zu ihr setzte und sich über der Hose am Glied berührte. Dabei sucht er Blickkontakt zu ihr.











Link kopiert



Eine 20-Jährige ist am Donnerstagmorgen während einer Zugfahrt zwischen Walheim und Besigheim von einem anderen Fahrgast belästigt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 7.50 Uhr zugestiegen. Unterwegs soll dann ein Mann ihr gegenüber Platz genommen haben und sich über seiner Hose am Glied berührt haben. Währenddessen suchte der Unbekannte den Blickkontakt der 20-Jährigen.