Der Esslinger Markt ist bei den Besuchern beliebt wie eh und je.

Bereits zur Halbzeit ist man auf dem Weihnachts- und Mittelaltermarkt in Esslingen erleichtert: Nach langer Corona-Pause sind die Besucher zurückgekehrt – und konsumieren auch eifrig.









Die Erleichterung ist Michael Metzler, dem Chef der Esslinger Stadtmarketing und Tourismus, deutlich anzuhören. „Die ersten Tage haben wir eine tiefe Dankbarkeit und Demut empfunden. Drei Jahre sind lang“, sagt er. Nach zwei Corona-Zwangsaussetzern findet der Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt wieder statt, und schon jetzt, zur Halbzeit, spricht er von einer Veranstaltung, die die Erwartungen aller Beteiligten übertrifft. Besucherzahlen erhebe man aktuell noch nicht, jedoch geht Michael Metzler davon aus, dass man in diesem Jahr am Ende ähnlich viele Besucher wie vor Corona gehabt haben wird. In den Jahren vor der Pandemie hatten jedes Jahr rund eine Million Menschen den Markt besucht.