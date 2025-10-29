Zwischenbilanz: Deutsche Bank überrascht mit Rekordgewinn im Sommer

Deutschlands größtes Geldhaus meldet für das dritte Quartal einen Rekordgewinn. Was hinter dem Ergebnis steckt und wie es für das Geldhaus weitergehen soll.
Frankfurt/Main - Die Deutsche Bank sieht sich nach Rekordergebnissen auf Kurs zu deutlich mehr Gewinn im laufenden Jahr. Nach einem Gewinnsprung zum Jahresauftakt und dem besten Halbjahresergebnis seit 2007 erzielte Deutschlands größtes Geldhaus im Sommer mit 2,4 Milliarden Euro den bisher höchsten Vorsteuergewinn in einem dritten Quartal seit mindestens 2007.