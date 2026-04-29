Zwischenbilanz: Deutsche Bank mit Gewinnsprung im ersten Quartal

Nach einem Jahr auf Rekordniveau hat auch 2026 vielversprechend begonnen für die Deutsche Bank. Konzernchef Sewing sieht das Geldhaus auf Kurs, «der europäische Champion im Bankgeschäft zu werden».
Frankfurt/Main - Die Deutsche Bank ist mit einem Gewinnsprung ins Jahr 2026 gestartet. Auf die Aktionäre entfielen im ersten Quartal unter dem Strich 1,9 Milliarden Euro und damit knapp acht Prozent mehr als ein Jahr zuvor und mehr als von Analysten erwartet. Das teilte der Dax-Konzern in Frankfurt mit.