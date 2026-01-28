Zwischen Winnenden und Schwaikheim: Warum auf der Kreisstraße 1911 noch Tempo 50 gilt – und wie lange noch

Auf der Kreisstraße 1911 zwischen Schwaikheim und Winnenden wird gearbeitet: Schutzplanken sollen die gefährliche Böschung sichern. Bis dahin gilt Tempo 50 – aus gutem Grund.
Zwischen Waldkante und Asphalt lauert die Gefahr. Auf der Kreisstraße 1911, zwischen dem Kreisverkehr an der B14 bei Schwaikheim und dem Ortseingang Winnenden, hat der Rems-Murr-Kreis reagiert. Seit dem 27. Januar sind Bauarbeiter am Werk, um Schutzplanken zu installieren. Ein Aufrüsten gegen das Unfallrisiko am Straßenrand.