Zwischen Unverständnis und Wut: Tatort-Pause für Winkler und Schnabel sorgt für Fan-Proteste

Die angekündigten Sparmaßnahmen beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) treffen auch die Fans des Dresdner "Tatort"-Teams hart. Viele reagieren mit Unverständnis auf die dreijährige Pause für Martin Brambach als Peter Michael Schnabel und Cornelia Gröschel als Leonie Winkler.
Seit zehn Jahren begeistert das 2016 gestartete Dresdner "Tatort"-Team die Sonntagskrimi-Fans. Von der Urbesetzung ist zwar nur noch Martin Brambach (58) als Kommissariatsleiter Peter Michael Schnabel dabei. Mit seiner Schrulligkeit hat er sich jedoch tief in die Herzen des TV-Publikums gespielt. Auch das Zusammenspiel mit Cornelia Gröschel (38) als Kommissarin Leonie Winkler funktioniert seit 2019 bestens.